新北市金山區磺港漁港保有文化資產「蹦火仔」的傳統捕魚文化，近期受疫情、海洋資源匱乏影響，受到重創。漁業處為了增加地方漁業收入，媒合旅行社與蹦火漁船合作，邀請民眾登上觀光級的娛樂漁船欣賞世界僅存的磺火漁法，近距離欣賞「蹦火仔」磺火捕魚過程，預計7、8月推出限定行程。

「蹦火仔」是台灣漁民在夜間利用光源捕魚的傳統文化，該傳統源自於原住民巴賽族，利用磺石加上水上產生的可燃氣體乙炔，點燃火炬，瞬間冒出的火光可以吸引青麟魚迢出水面，這項技術在2015年被登錄為新北市文化資產，也曾登上《國家地理雜誌》獲得攝影金牌，該傳統現在僅能在金山磺港漁港目睹。

隨著進口磺石成本增加，金山僅存蹦火船「富吉268」也面臨到保存傳統漁法、文化的轉型期，加上海洋資源匱乏、疫情影響，蹦火船傳承面臨嚴峻考驗，因此新北市漁業處與金山漁會媒合蹦火船火長、山富旅遊等各個旅遊渠道，希望透過觀光行程、文史導覽，增加遊客、在地學生對蹦火漁業文化的認識，傳承僅存的漁業文化，以及漁人精神。

山富旅遊表示，金山蹦火人文體驗是夏日7、8月的限定行程，民眾除了可以獲得專業導覽解說，更可搭乘觀光級漁船，深度體驗金山「蹦火仔」，目睹漁人的古法捕魚技巧。

漁業處說，除了補助電石外，市府也持續與金山區漁會合作，媒合各旅行社及娛樂漁船，辦理蹦火仔展演遊程，除了可提升蹦火漁業知名度，還可以增加漁船的收入，使當地漁業增添多元收益。