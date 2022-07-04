第33屆金曲獎頒獎典禮2日圓滿落幕，星光大道加頒獎典禮總時長超過7小時，全程爆點不斷，引發熱烈討論。儘管今年金曲獎總體評價褒多於貶，但擔任典禮主持人的羅時豐表現卻被網友狂批語速慢、冷場又尷尬。而羅時豐的YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」也在3日上傳參加金曲獎的幕後花絮，影片中羅時豐在金曲後台直接向網友喊話求饒，直說：「我活到五十好幾了，老年人，別罵我啦！」

有「國民姑丈」之稱的羅時豐幽默風趣的個人魅力受到許多粉絲喜愛，今年他更獨挑大樑，首度擔任金曲獎典禮主持人。然而部分網友卻對他的表現並不滿意，批評他主持語速過慢，串場橋段發送棒棒糖給小朋友時開玩笑說「這個沒戴套的給你」，對小孩開黃腔也遭批不妥，引發兩派網友論戰。

典禮落幕後，羅時豐3日緊接著於YouTube上傳準備金曲獎的幕後故事，影片名稱寫明「姑丈典禮講話慢 因為長輩也會看」，似乎在回應網上對他的負評。羅時豐雖然擁有豐富主持經驗，但影片一開始他也坦言，接下金曲主持棒是非常大的挑戰，並笑說：「這個主辦方真的膽子太大了。」

羅時豐在新上架的YouTube影片中笑說主辦方敢找他主持「真的膽子太大」。（圖／翻攝自YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」）

而在金曲獎當天的典禮後台，工作人員向羅時豐透露姪子對他主持開的玩笑：「姑丈準備了什麼？」、「準備被網友罵。」惹得羅時豐哈哈大笑。隨後羅時豐也對著鏡頭用台語向大家求情說：「老年人，別罵我啦！我很可憐……」

影片中，羅時豐直言平常要他在節目上練蕭威（台語）還可以，但要站上這麼慎重的大型頒獎典禮，他自己也是有點膽顫心驚。出道近四十年，首次突破接下金曲主持重任，羅時豐也真情告白，說：「要達到什麼樣的里程碑，我實在不敢想。但我會努力，不要忘詞，跳錯舞步，不管結果如何，我會全力以赴，為樂壇做點貢獻。因為……我是音樂人嘛！」