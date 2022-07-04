大陸麥趣爾公司生產的2批純牛奶檢出丙二醇，引發監管單位介入調查，初步調查分析，檢出丙二醇為生產過程中超範圍使用香精所致。麥趣爾回應，該公司已停止純牛奶生產，並積極配合調查。

綜合《21世紀經濟報導》與中新財經等陸媒報導，大陸市場監管總局對此問題高度重視，已督促新疆市場監管局對麥趣爾展開調查，經過初步調查和產品抽檢後分析，可能是在生產過程中超範圍使用食品添加劑香精。

大陸市場監管總局抽檢14家高市佔企業及麥趣爾生產的純牛奶，在共23批次樣品中，只有麥趣爾的6批次純牛奶檢出丙二醇。

其後，麥趣爾也發佈公司初步排查，稱不合格產品是在不同品類生產切換過程中，因未能有效清洗產品罐線的殘留調脂奶，導致調製奶中的食品添加劑（含丙二醇成分）混入純牛奶中。

麥趣爾承認公司在生產管理與品質管控環節存在嚴重缺失，並表示在後續的純牛奶生產過程中，將採取專罐生產，確保徹底杜絕生產切換過程中其他成分混入的可能性。

但據今（4）日麥趣爾的最新公告，該公司已停止純牛奶生產，並下架、封存、召回不合格產品。其次，承諾對已購買不合格純牛奶的消費者，無條件退貨、退款。再者，該公司將認真開展自查自糾，排查不合格產品原因並進行整改，及時向市場監督管理部門報告排查情況。最後，將積極配合市場監督管理部門的調查處理，不拒絕、逃避，主動承擔企業責任。