苗栗議長鍾東錦表態參選到底，全國正副議長聯誼會總會長、新北市議會議長蔣根煌，明天5日也將帶隊支持鍾東錦。（李京昇攝）

國民黨中提名農田水利署苗栗辦事處前處長謝福弘參選苗栗縣長，謝福弘隨即展開拜會3縣長、2立委請益之旅，他4日受訪提到，目前已和立委徐志榮會晤，並組成競選決策小組，開始籌備年底選戰。

據悉，國民黨中央預計今天將把正式的提名文件，送至國民黨苗栗縣黨部，不過謝福弘稍早受訪提到，目前尚未收到文件，但他仍積極布局跟籌備服務處，以及相關事宜。

謝福弘說，近期他擬定拜會前縣長傅學鵬、劉政鴻、現任縣長徐耀昌，及陳超明、徐志榮2位立委，向政壇前輩請益，這2天已有私下跟徐志榮會談，徐也傾囊相授選戰經驗，並給他鼓勵。

謝福弘表示，他18鄉鎮市競選服務處已陸續建置，內部也組成競選決策小組，3縣長、2立委都有推派人力到組織中，成為他最大的後盾，他也會持續整合地方團結。

另，表態參選到底苗栗議長鍾東錦，今天也依自己的步調繼續走訪各大活動，並持續積極走訪地方，他1日晚間北上參加全國正副議長聯誼會，獲得黨內人士大力支持。

其中總會長、新北市議會議長蔣根煌，明天5日也將到苗栗縣議會，要以具體行動，展現力挺苗栗縣議長鍾東錦的決心。