灃食公益飲食文化教育基金會舉辦第二屆「灃食SUPER食育教師大賽」，總獎金27萬元，邀請校園最前線的教師提出創新食育教案，讓學童對飲食文化產生學習興趣，報名時間至7月15日。

上屆食育教師大賽募集許多創意教案，例如運用國語課本「辦桌」課文設計相關食育活動，助都會區學童了解台灣傳統宴席；也有自然科學教師帶學童手洗愛玉，進行各種變因實驗觀察愛玉的凝結狀態。各種學科皆能讓學童耳濡目染，了解飲食的重要性。

本屆賽事以「校園午餐、飲食文化、在地食農、環境永續」為徵件主題，分為幼兒園組及國小組，參賽教師需以幼兒園、國小學生為教學對象，並與「營養5餐飲食資源網」提供的教學資源結合，設計6至8節不限領域、科目的食育創意教案。

參賽教師可個人報名或組隊報名，榮獲金牌肯定者可得5萬元獎金，而入選決賽也可獲得至少5000元獎勵。今年更首度增設特別獎，鼓勵食育教案設計融入原住民族、客家或新住民等文化元素，幫助學童認識及了解、進而尊重多元文化。