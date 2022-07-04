針對大陸與香港擬年底推互換通，境外投資者可與大陸境內投資者進行利率衍生工具交易，初期將先開通北向同。李家超表示，互換通第一次在金融衍生工具領域引入互聯互通，讓兩地金融市場交易品種更全面。

香港01報導，李家超在出席債券通周年論壇時表示，債券通是深化內地和香港資本市場互聯互通的重要里程碑，讓大陸境內及境外投資者，透過香港金融基礎建設連接在對方市場買賣債券。5年來是大陸與國際金融市場的橋樑，為大陸金融市場對外開放作出貢獻。大陸是世界第二大債券市場，債券託管總額超過130兆（人民幣，下同）。

李家超還稱，北向交易量及持有量都有穩步上升，截至今年5月，境外機構透過債券通持有的債券額達3.7萬億元，較債券通開通初期增長超過3倍，總交易額也大幅增加至6750億元。南向通去年9月開通以來，運作順暢，為境內投資者提供有效渠道做多元化資產配置，也為香港金融業帶來龐大機遇，拓展香港定息及固定收益市場的發展。

報導稱，2021年，滬港通及深港通的北向交易分別為每日交易額達552億元及650億元，較2020年上升超過40％及60％。南向交易平均每日交易額分別達201億港元與216億港元，較2020年上升超過50％及90％。至開通以來，北向交易為大陸股市帶來超過1.6兆元人民幣淨資金流入，南向交易為香港股市帶來超過2.3兆港元的淨資金流入。

報導稱，李家超感謝中央政府在特區新班子上場之初作出的多項公布，增強投資者對中央支持香港金融發展的信心。國家的穩步發展是香港的堅實依靠，國際已進入新發展階段，強化香港國際金融中心地位，需要緊貼國家需求，發揮香港所強，把握機遇，提升競爭力。

此外，《星島日報》稱，李家超昨受訪時表示，目前正與大陸商討免檢疫通關，「我的策略是首先與大陸單位討論，研究一些有限度的方便措施」，現在仍在探討階段，未能透露細節。至於開放國際通關及大陸通關的次序，他表示「做到哪個就做哪個」，沒有互相排斥性；如果有較精準的方法確保到不爆疫，就可減低來港人士的不方便，他指仍要檢視數據，考慮修改外地來港人士的酒店檢疫期，暫時未有實施時間表。

至於各界關注的《基本法》23條立法時程，李家超則認為，不止「立」這麼簡單，一定要立得有效，能否有效處理到很嚴重危害國家安全的風險，所以要做充分的法律研究，他不希望立法後又要「修修補補」，所以覺得時間不是最急切要考慮。他提及2019年反修例事件的經驗，「國家安全風險是突如其來的」，不可以只居安而不思危，但他會審視形勢，觀察甚麼時候會達最好平衡。