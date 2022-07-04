新竹市進擊的公園2.0計畫改建的和平公園，預計於月底啟用，市長林智堅（右二）4日前往了解公園設施整備情形。（陳育賢攝）

為讓城市有更多綠色空間，新竹市政府近年推動「進擊的公園」計畫改造了23座公園，去年持續推動2.0計畫，繼首座完工的興南公園之後，位在香山區的和平公園，經斥資1900萬元改建、整型後，也預計於月底啟用。

市長林智堅表示，和平公園周邊居民幼童、長輩多，但老公園內有高低差，且樹木凌亂、光線陰暗，更有罐頭式遊具不敷使用等問題，市府以過去進擊公園計畫經驗，成功爭取中央補助款，投入1900萬元整建，規畫多種類共融遊憩設施，滿足不同年齡層孩子遊玩及長輩休憩需求。

城市行銷處長林正光表示，感謝國防部提供土地，改建後的和平公園分齡設計遊具，提供不同年齡層孩童專屬遊憩空間，也改善全區排水、保留綠地及綠樹，設置寬敞好走無障礙通行步道、良好遮蔭環境與夜間照明。

他指出，分齡遊憩設施中，幼兒至國小三年級的遊戲場設有磨石子滑梯、攀爬網、互動小遊戲、發揮想像力創作的黑板畫壁等；國小中高年級遊戲場則有高塔攀爬旋轉盤、鋪面遊戲、鞦韆等。

遊戲場周邊也有長者喜愛的體健設施，能讓長者一邊運動、一邊看著孩子們遊戲，宛如社區大客廳。

另外，還有洗手台3處，方便居民清潔，圓形石沙坑2處，其中1處旁邊還有舊防空洞。完工後的和平公園屬友善全齡休憩環境，城銷處也呼籲，在公園啟用後，大家能共同愛護與維護這個大客廳環境。