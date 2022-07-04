國際原物料價格攀升，通膨壓力連帶造成物價上漲，政府是否該針對特定商品祭出「凍漲」等措施。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（4日）指出，台灣對於市場價格管控與其他以市場經濟為主的國家相比「台灣控制算多！」很多國家對台灣做法不以為然。他強調，政府協助穩定物價都盡了最大努力，在國際市場、其他國家中並不常見。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，媒體詢問關於原物料上漲、通膨壓力等造成物價上漲，針對特定商品是否該祭出「凍漲」等措施。鄭運鵬表示，經濟部長期對基本生活物資、進口物資、原物料都有相當調查跟管控，台灣對於市場價格管控與其他以市場經濟為主的國家相比「台灣控制算多！」

他說，很多國家對於台灣政府介入的做法不以為然，盼政府應該要放寬一點，但台灣就是這樣的民情，政府也有做相關管控。

鄭運鵬說，行政院物價穩定小組都有在監理市場，尤其是進出口的大眾物資，例如黃小玉（黃豆、小麥、玉米）、水泥、天然氣、石油等，進口關稅、貨物稅能夠降低、減免的，從去年元旦就開始減免，今年2月受到烏俄戰爭影響，原物料因此有另一波漲價壓力，全世界都一樣並非只有台灣。

他強調，台灣對於基本物資價格，從央行到進口關稅、貨物稅等，能夠協助穩定物價都盡了最大努力，在國際市場、其他國家中並不常見。

民進黨立院黨團副幹事長黃世杰表示，政府對於民生物價長期以來都有相關機制，包含行政院物價穩定小組定期都在監測開會，若有任何因為通膨壓力產生聯合漲價行為，公平會等都會介入調查，相關機制法令都在，會持續要求行政院穩定民生物價。

關於某品牌牛奶漲價，鄭運鵬表示，基礎乳價維持平均每公斤26.1元，農委會自今年6月起調整生乳基礎收購價每公斤上調2元，已10多年沒有調整，但品牌商跟酪農收購的每公升價格本來就超過32元，收購價本來就長期超過基本收購價。

鄭運鵬說，廠商要漲價是它對於品牌的自信，台灣鮮奶市場並非壟斷市場此外也有替代商品，其他廠商沒有聯合漲價行為，那是廠商各自的判斷，會請公平會和農委會持續觀察，若只有單一廠商有漲價，未必是成本反映，有可能是廠商自行的品牌經營方式。