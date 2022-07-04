警方查扣現場所有賭具及賭資，金額超過200萬元。（新北刑大提供／李奇叡新北傳真）

新北市刑大近日接獲線報，活動於新北及桃園的職業賭場流竄至新北市轄內，經連日蒐證，於6月27日深夜持搜索票包圍泰山區的賭場據點，並逮捕3名經營賭場的男子以及37名賭客，查扣現場所有賭具及賭資，金額超過200萬元。

警方指出，53歲的石姓男子以經營天九牌職業賭場為業，經常於桃園、新北等地活動，這次為掩人耳目，上個月初開始選在位於泰山區偏遠山區的鐵皮屋作為賭場據點，並另雇兩名26歲男子，擔任內場清注員及把風人員，門口還裝上監視器，只要有動靜就會疏散賭客。

新北市刑大接獲線報，便著手展開蒐證，掌握詳細事證地點後，27日見時機成熟，深夜持搜索票兵分多路將鐵皮屋包圍，先控制住門口的把風人員，並一舉入內查獲石姓男子等人及37名賭客，逮回偵訊。

至於現場賭具、骰子、點鈔機，以及200萬元的賭資、籌碼等也都被警方全數查扣，徹底剷除該流動職業賭場，全案依涉嫌刑法賭博罪及違反社會秩序維護法送辦。

新北市刑大強調，賭博將會導致民眾家庭不睦、傾家蕩產，甚至衍生暴力、討債等重大犯罪，對社會治安負面影響甚鉅，新北警方絕不容許賭場在新北市流竄，必定全力掃蕩，給民眾安居樂業的環境。