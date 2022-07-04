高雄市長陳其邁親自到場開箱。（高雄市政府提供／崔正綱高雄傳真）

陳其邁與高雄議員們一同共襄盛舉。（崔正綱攝）

今日上午輕軌凱旋公園站開箱輕軌列車「台灣IP‧高雄原創─高雄聊療號」，如天空青藍色的外型搭配上6個Line人氣動物貼圖，如貓爪抓、小海豹、小企鵝等，清亮的顏色搭配可愛的動物，非常吸睛外也讓人感覺非常療癒，也呼應聊療號列車的名字。

此開箱吸引高雄市長陳其邁與副市長史哲親自到場，陳其邁表示，列車上的人氣貼圖作者都是高雄人，代表高雄是充滿活力、熱情奔放的港都，並沒有界線，讓年輕人能夠自由創作，也讓大家能見識高雄文創潛力。列車名叫高雄聊療號，希望大家能多聊療，感謝作者熱心提供原創IP作為8月5日將在高雄舉辦台灣文博會活動宣傳使用。

高雄市副市長史哲說，為文博會首度移師高雄，市府這次首度集結這六位來自高雄的「台灣IP」貼圖明星，搭配「2022臺灣文博會及台灣設計展」在高雄展開貼圖角色合作企劃。這6位貼圖在熱門排行榜上有名，但卻有許多人不知道他們來自高雄。

另外想追蹤「台灣IP‧高雄原創─高雄聊療號」的粉絲，可透過高雄iBus公車即時動態資訊APP，輕軌即時動態查詢編號「KLRT-19」，即時追蹤列車動態，捕捉城市裡最可愛療癒的角色身影。