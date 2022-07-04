澳洲緊急服務單位今天下令雪梨數以萬計民眾撤離家園，與此同時，氾濫的河流淹沒大片土地，雪梨最大水壩也在一夜之間溢洪。

澳洲東岸連續第3天降下大豪雨，搜救人員表示，他們已在過去12小時救了大約20人；在新南威爾斯州，洪水沖刷道路，許多人受困車中。

澳洲一直面臨極端氣候變遷，隨著全球氣候模式變化，乾旱、致命野火、大堡礁（Great Barrier Reef）白化和洪水等變得愈來愈常見且嚴重。

更高的氣溫意味大氣飽含更多水氣，會降下更多雨水。

國家緊急救難服務處（State Emergency Services）資深官員蘇利文（Ashley Sullivan）表示，新南威爾斯州約有3萬2000人接獲撤離命令或警告。

蘇利文告訴澳洲廣播公司（ABC）說：「我們已看到河水快速上漲，比預期快得多。」

在雪梨西南郊的康敦（Camden）地區，泥褐色的河水今天上午將大片土地淹成一個汪洋大湖。

電視畫面顯示，道路消失在洪水中，移動式房屋也浸泡在及膝的水裡，至少有一棟屋宅倒塌。

此外，瓦拉甘巴大壩（Warragamba Dam）自昨天開始溢洪。這座位於雪梨西郊的混凝土大壩，為雪梨提供大部分飲用水。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110704