林姓男子3日深夜11時許走在窄小的南華街，見到巡邏員警經過，立刻閃入旁邊更窄的防火巷，引起警員懷疑折返，在巷內盤查林男，隨即在背包查獲多包白色粉末海洛因塑膠包，林男坦承吸食，遭警方依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

40多歲的林男是個廚師，卻有多次吸毒紀錄，23日深夜他獨自走在暗黑的南華街，見到巡邏警機車經過，心虛閃進更窄的防火巷內，鬼祟舉動引起員警懷疑，立刻折返追入巷弄中。

林男見無路可躲，只能接受盤查，隨口稱來附近吃消夜，順便找朋友，警方卻看他緊握隨身包包，要他取證件查驗，他一打開包包，立刻被發現有數包白色粉末塑膠包藏在其中。

「這藥仔嗎？」警方要求林男取出可疑粉末包，當場放在地上查驗，赫然發現林男的袋子內共有11包白色粉末，立刻質問是否為毒品？林男百口莫辯，坦承吸食海洛因，警方當場將人逮捕，毒品秤重共2.68公克，依毒品危害防制條例調查送辦，並溯源追查毒品來源。

台南市警方已啟動暑期青春專案，掃蕩毒品斷絕青少年染毒途徑，是重點項目之一，中西區警方每晚加強在治安疑慮場所巡邏，近日接連查獲不少毒品績效。

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