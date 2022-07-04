Sandy吳姍儒（左）、Lulu黃路梓茵2人屢傳不合。（陳俊吉攝）

與黃宣是遠方親戚的Lulu透露黃宣是長髮造型。（陳俊吉攝）

Sandy吳姍儒（左）、Lulu黃路梓茵。（陳俊吉攝）

Sandy吳姍儒接棒主持《料理之王3》。（陳俊吉攝）

Sandy吳姍儒和Lulu黃路梓茵自出道後就傳出不合、有心結，今（4日）兩人合體出席《料理之王3》總決賽記者會破解謠言，並表示要比的話真的會比不完，再次鄭重否認兩人之間有嫌隙。

第33屆金曲獎在上周六落幕，曾擔任金曲獎主持人的Lulu，對於本屆主持人羅時豐遭到網友批評，她緩頰表示，羅時豐前陣子確診加上年紀大，一定會比年輕人來得吃力，加上每個人都有各自的特有風格，希望大家都能接受並且多加體諒。她也提到本屆金曲獎暌違16年再到高雄舉辦，由羅時豐唱台語歌揭開序幕就格外match。

此外，今年擔任星光大道主持人的Yellow黃宣受到觀眾的大力稱讚，與他是遠房親戚的Lulu透露她與黃宣都是泰雅族，來自黃氏部落，兩人見面時還會互稱「同胞」，她更爆料黃宣高中時期是長髮，而且長髮造型比較好看。她稱讚黃宣是「天才型的歌手，地才型的主持人」，不僅對每位入圍者都瞭若指掌，還在典禮前一晚和陳明珠找黃子佼討教主持方向。