泰國知名網紅兼DJ Mika（Niparat konyai），擁有甜美臉蛋與超兇猛的魔鬼身材，因經常在社群媒體上，不吝嗇的曬出在家中菇園工作時的火辣穿搭，而有了「最辣菇農」的稱號，甚至多次登上PTT表特版，受到大批台灣網友的喜愛，IG吸引超過345萬人追蹤。而近日她又PO出於菇園工作時的照片，性感的穿搭方式再度令網友們暴動。

Mika日前在個人IG上再度PO出在菇園時工作時的照片，當天她穿著一件超薄透的低胸上衣，領口深U及衣襬側面挖空、高衩的性感設計，使豐滿的事業線及北半球呼之欲出，加上她工作後爆汗使衣服濕透，一彎腰火辣好身材乍現令網友看得鼻血狂流。

但沒想到這樣還不夠，今日稍早Mika還加碼送上其他辣照。除了同樣穿著性感的深U上衣外，下半身所搭配的牛仔褲竟也暗藏玄機，一轉身才發現褲子在腿根及屁股下圍整片裂開，令她白皙又圓潤屁股蛋若隱若現，一個不小心還可能因此走光，網友看到後忍不住留言「想幫她擦汗」、「超正又性感」、「衣服跟褲子實在太厲害」吸引超過6萬人按讚。

事實上，Mika在去年6月就曾穿著這件褲子外出遊玩，當時的她雖上半身穿著高領短版上衣包緊緊，但貼身的剪裁還是讓她前凸後翹的身材完美呈現，同樣讓網友大噴鼻血。