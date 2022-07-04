迎戰升息通膨，投信搶發基礎建設基金。永豐投信4日指出，2000年以來每逢升息期間，都會出現防禦特性高的產品如基礎建設基金等，今年投資市場再度進入升息循環，投信業者搶基建商機，永豐投信是唯一瞄準全球數位轉型、科技升級趨勢，推出首檔聚焦在「數位基礎建設」產業的基金。

永豐投信表示，觀察上半年申請募集及發行的新基金，已有6檔基金名稱包含「基礎建設」關鍵字。而自2020年起，永豐投信每年推出一檔ESG產品，7月11日起第三檔ESG產品開始募集，打造全台首檔數位基礎建設產品，永豐ESG全球數位基礎建設基金提供投資人正面迎戰升息通膨、打造被動收入的理財工具新選擇。

永豐投信總經理濮樂偉說明，永豐ESG全球位基礎建設基金是永豐投信第3檔獲金管會審核通過的ESG概念基金，永豐投信依循母公司永豐金控永續金融藍圖，已連續三年，每年推出一檔ESG產品，積極落實盡職治理、展現專業機構投資作為，未來也將針對低碳轉型、不同的ESG面向、產業別或資產領域等，規劃永續金融新商品。?濮樂偉表示，因應今年高通膨、長升息循環、高波動環境，多數投資人偏好穩定度高、有息收護體的產品，這次推出台灣首檔數位基礎建設基金，在市場大波動期間，基礎建設相關投資標的在穩定收入與金流的挹注下，更能降低資產波動度、追求定期股息收益特性等，適合作為資產配置核心部位。

永豐ESG全球數位基礎建設基金擬任經理人陳世杰說，今年尋找投資機會十分辛苦、股市利空夾擊十分痛苦，不過，鎖定數位基礎建設產業投資，有機會「苦」盡甘來！陳世杰指出，近期股市大幅拉回，正適合逢低找買點，面對數位成為新常態潮流，更應把握長線投資趨勢，此外，投資數位基建標的，更是全面布局數位轉型、科技升級的基礎根基與龐大商機。

陳世杰進一步說明，數位基礎建設的指數表現更加亮眼，從2014年的統計至今，數位基礎建設累積報酬率達99％，遠勝傳統基礎建設的43％，及MSCI世界指數的40％，近期在全球金融市場大幅度波動修正中，跌幅亦相對輕微。

陳世杰指出，永豐ESG全球數位基礎建設基金投資聚焦於數據中樞、數位轉型、未來能源三大主軸，涵蓋產業如：5G基地台、低軌道衛星、資料中心、數位電塔，電子商務倉儲、智慧運輸與生命實驗室，智慧電網、再生能源與充電樁等新十大建設。

永豐ESG全球數位基礎建設基金投資標的納入，跨越時代的新十大建設產業，具備高門檻、低波動、耐通膨、營運穩、迎收益等五大優勢，此外，基金投資顧問為具備豐富實質資產管理經驗德意志集團旗下的RREEF資產管理公司，透過嚴格的股票篩選機制以及審慎的ESG評比流程，挑選出優質的數位基礎建設標的。基金提供有月配息機制，更適合投資人打造被動收入，追求資本利得與定期配息，永豐投信建議，搭配定期定額投資作為長期核心資產配置。