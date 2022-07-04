中國人民銀行4日公布陸港「互換通」和「人民幣與港幣之間的常備互換安排」兩項新的金融對外開放政策。對此人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，這兩項政策將進一步提升兩地金融市場聯通項目，鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務的樞紐地位。

澎湃新聞報導，潘功勝是在4日債券通5周年論壇暨互換通發佈儀式上發表上述說法。

潘功勝說，4日公布的「互換通」，在債券通的基礎上，境內外投資者通過香港與大陸金融市場基礎設施的連接，參與兩地金融衍生品市場的一項機制性安排，有利於滿足投資者的利率風險管理要求。

「互換通」指境內外投資者通過香港與內地基礎設施機構連接，參與兩個金融衍生品市場的機制安排。初期先開通「北向通」，即香港及其他國家和地區的境外投資者，經由香港與內地基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與內地銀行間金融衍生品市場。未來將適時研究擴展至「南向通」，即境內投資者經由兩地基礎設施機構之間的互聯互通機制安排，參與香港金融衍生品市場。

至於人民幣與港幣之間的常備互換安排方面，潘功勝說，人行與香港金管局將雙方已建立的貨幣互換安排升級為常備互換安排，協議長期有效，將長期有效部分的規模從人民幣（下同）5,000億元擴大至8,000億元，進一步優化資金，這也是人行第一次簽署常備互換協定。

潘功勝表示，這兩項政策將進一步提升兩地金融市場聯通項目，鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務的樞紐地位。

潘功勝強調，大陸金融市場發展的經驗表明，擴大開放是實現大陸金融市場發展市場化、法治化、國際化目標的強大推動力，也是進一步大陸金融市場服務實體經濟能力的關鍵之舉。香港作為國際金融中心，有很多有益的條件獨特的優勢，是大陸金融市場開放的重要視窗和橋樑，也是國家對外開放戰略先行先試的重要試驗場。