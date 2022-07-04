周冠宇被防護人員救出。（美聯社）

工作人員移出周冠宇翻覆的賽車。（美聯社）

F1一級方程式賽車3日的英國大獎賽，愛快羅密歐車隊的大陸賽車手周冠宇被捲入撞車事故，導致車輛翻覆滑出賽道。周冠宇退出比賽進入醫療中心，隔日F1官方確認周冠宇出院且未受傷，他隨即自拍報平安：「我沒事，很幸運還可以站在這，今天Halo救了我，謝謝大家對我的關心。」

事故的起因是梅賽德斯車隊的喬治羅素（George Russell）、艾法托利車隊的蓋斯利（Pierre Gasly）在第一個彎道前發生碰撞，把羅素的車撞向周冠宇，周圍幾位車手都遭到波及。周冠宇的情況最嚴重，車身180度翻覆旋轉滑出賽道，又撞到圍牆之後翻滾，一直撞到觀眾席前的防護欄才停下。

It’s a miracle that Zhou Guanyu escaped his Alfa Romeo alive.



Thank god for the Halo🙏🏻#SilverstoneGP #F1 #BritishGP

pic.twitter.com/qyvs0IS5Da — Ben Thomas (@Benfthomas_10) July 3, 2022

I hope Zhou is okay after that crash it was worse than it looked #BritishGP pic.twitter.com/RI0Z1WQ7AU — Tanya 🧚🏾‍♀️ (@Taaaanxo) July 3, 2022

事故發生後羅素放棄比賽，下車與防護人員前往查看周冠宇的狀況，確認周冠宇無恙之後向觀眾伸手比讚。周冠宇被救出後前往醫療中心檢查，比賽中斷近1個小時。此外還有威廉斯車隊選手阿爾本（Alex Albon）被送醫，他在另一位起事故中被撞進圍牆，他與周冠宇離開座位時都意識清醒。這場賽事風波不斷，首圈還出現環團人士衝入坐在賽道抗議，很快遭到警察驅離。

最後有6位賽車手未完賽，包括周冠宇和羅素，法拉利車隊的賽恩斯（Carlos Sainz Jr.）贏得比賽。

拯救周冠宇的Halo系統是近年安裝在F1駕駛座上方的環狀安全裝置，可以承受巨大撞擊力。賽車手格羅斯讓（Romain Grosjean）2020年曾發生嚴重事故，車身斷成兩截，其中半截燒毀，他困在火中20秒被救出，也是多虧Halo和改良過的護欄救他一命。