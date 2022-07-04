台股今（4日）持續出現跌勢，早盤一度在平盤震盪，但不敵賣壓壟罩，終場仍大跌超過120點，收在14217.06點，台積電挫低13.5元，收在最低440元，聯發科下跌1元至611元。

台股以14237.83點開出，隨即重挫逾百點，但獲買盤進場承接，指數由黑翻紅，但上午10點過後仍出現沉重賣壓，指數一路走低，金融股、電子股及半導體股表現持續弱勢。

台股上周五收盤下跌482.65點，收在14343.08點，成交值為3000.98億。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超62.23億，自營商買超42.14億，投信買超14.19億，外資及陸資賣超118.56億。

美股上周五四大指數漲跌不一，道瓊上漲321.86點（或1.05%）至31097.26點，那斯達克指數勁揚99.14點（或0.90%）至11127.84點，標普500指數漲39.95點（或1.06%）至3825.33點，費城半導體指數下跌97.79點（或3.83%）至2458.46點，台積電ADR下跌5.81％至77美元，已回到2020年8月水位，聯電ADR也挫低超過3%。