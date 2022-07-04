黑狗追機車狂吠 飼主未繫狗鍊遭罰5000元

北投一名胥姓男子飼養的黑狗，今年5月22日因沒有使用狗鍊拴住，在街上追逐一對母子騎乘的機車，騎士受到驚嚇後趕緊逃離，畫面顯示機車加快速度，黑狗緊追在後，士林簡易庭法官認為，胥男縱容動物嚇人，裁處台幣5000元罰鍰。

案發在5月22日上午11時許，騎士行經溫泉路68巷口，突然遭到後方一隻黑狗追逐，騎士聽到叫聲趕緊加快速度逃跑，途中車輛搖搖晃晃，但黑狗仍緊追在後，過程險象環生。

逃離後騎士報案，經警方調閱監視器，找到黑狗的主人，並以違反《社會秩序維護法》中的「驅使或縱容動物嚇人者」，可處3日以下拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰，轄區北投分局訊後依法移送士林地院簡易庭裁處。

法官認為，法條所稱的「驅使」是指用積極的行為使動物去嚇人，而「縱容」則是消極容忍之意，並從畫面觀看，很明顯並未繫上狗鍊，認定胥男有縱容動物嚇人的行為，依法裁處5000元。