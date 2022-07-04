「益納軟膏」因為出現主成分含量不合格問題，啟動回收。（食藥署提供）

食藥署今天公布1款漱口水與2款藥品，分別因不純物超標以及主成分含量不足被下令回收，業者須在7月21日至23日前，完成總計8批、5000瓶的產品回收。

今被要求回收的漱口水，品名為「康護寧消炎殺菌漱口液劑（衛署藥製字第057903號）」，食藥署藥品組科長洪國登指出，該產品是由廠商主動通報，發現在6個月的安定性試驗中出現不純物超標情形。

洪國登說明，康護寧消炎殺菌漱口液劑是處方藥，主要用於緩解口腔與喉嚨疼痛，適應症包含扁桃腺炎、咽炎、口腔潰爛等，另外口腔手術引起的疼痛，或是牙科手術後的預防消毒也可使用。

依規定，康護寧消炎殺菌漱口液劑的不純物不得超過0.1％，洪國登說，本產品雖然超標一點，但依規定還是得下架回收，預計回收批號為2110051、2110061、2110071，總共約1500瓶。

另外，今天也有兩款皮膚用藥被要求回收，分別是「益納軟膏（衛署藥製字第001600號）」、「愈安軟膏（衛署藥製字第000905號）」，洪國登表示，這兩款藥膏都是由信隆藥品工業股份有限公司生產，是一般民眾可在藥局取得的指示用藥，因廠商主動通報安定性試驗主成分含量不足而啟動回收。

洪國登說，益納軟膏是用於手指、手掌粗糙、皮膚粗糙、龜裂、凍傷、刀傷，依規定主成分含量必須介於90％至130％，不過在一批號中發現主成分含量忽高忽低，擔心品質不穩恐造成副作用，因此擴大回收至3批號，分別為7040301、7050301、7120301，共約900多瓶。

另一款愈安軟膏則用於濕疹與皮膚炎，依規定主成分含量需介於90％至120％，但其中一批號產品卻主成分含量不足，因此擴大回收至兩批號，分別為7180601與7070121，共約1600瓶。