美股上週五走勢反覆，港股4日開低0.77％，截至中午收盤，恒生指數跌0.59％，報21,730.54點；國企指數跌0.59％，報7,621.9點。紅籌指數跌0.63％，報3,926.54點。

航空股走低，中國國航跌7.48％，美蘭空港跌超5％，跌3％。

物管股下跌，融創服務跌超11％，正榮服務跌近9％，世茂服務跌4.76％。

個股方面，美圖公司跌7.69％，7月3日晚，美圖公告稱，2022年上半年，公司淨虧損可能達人民幣（下同）2.749億元至3.499億元，較上年同期約1.377億元的淨虧損增加約99.6％至154.1％。淨虧損預期增加的主要原因為已購買加密貨幣減值。

大陸鋰業龍頭贛鋒鋰業跌4.05％。7月3日晚，贛鋒鋰業公告稱因涉嫌A股某上市公司股票二級市場內幕交易，被大陸證監會立案。贛鋒鋰業方面稱，上述事項不會對公司的正常生產經營活動產生影響。公司將持續關注上述事項的進展情況，積極配合證監會的相關工作。