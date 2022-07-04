民進黨台北市長選舉布局進入倒數，爭取提名的前交通部長林佳龍今天再拋首都治理的文化政策，並提出都計有文化、對話有文化、空間有文化、內容有文化、教育有文化及交流有文化等六大治理方向，勾勒首都文化生活十字軸，盼帶動台北新文化生活運動。

林佳龍今天推出他首都願景12門課中的「文化治理篇」表示，首都發展若少了蓬勃的文化力，城市的自我與靈魂必然不完整。當文學、電影、音樂、表演、視覺策展，成為市民的日常話題，那會是首都美好的生活場景，也自然會提升城市的集體素養，要達到這樣的樣貌，文化要能與生活緊密結合。

因此，他認為，城市文化治理不侷限在現有文化局的行政分工上，而是在施政上強調文化領政。他以台灣人所重視的飲食文化為例，近年在台北竄起的咖啡店、茶館、創意料理，已成為庶民文化崛起重要的場域，台北正在創造屬於自己獨特的生活風格。

林佳龍表示，一座城市只會因文化而偉大，主流、非主流、大眾、小眾文化，都該各自精采。透過文化生活，台灣能進一步建立自我，並立足世界。因此，文化是城市發展過程中，最是該被首長重視的面向。

他說，首長應致力於提高城市文化預算比例，並能察納民間的意見，制定寬廣的文化政策。以台北市預算一年約1700億來算，假如多提撥1％的預算用於文化上，每年首都可增加17億的預算。

然而，若要以文化作為城市治理的主體，形塑城市性格的元素，發展對外行銷的文化品牌，他認為，每年增加17億的預算，也是杯水車薪。因此，唯有提高全體行政部門的文化觀念及預算，才能逐漸達成文化治理的目標。

他希望透過文化空間的塑形、人文歷史的傳續與文化發展的行動，提出文化內容、文化空間、文化產業的立體化文化願景，打造更好的 Taipei Plus城市，期盼台北再次因文化而偉大。並提出六大治理方向，盼帶動台北新文化生活運動。

一、都更有文化：未來都市更新的計畫，應先提出社區創生的計畫，以街廓或社區為單位推動都市更新，納入文化生活遠景、文化資產保存及文化公共參與機制，在台北都市轉型的過程，強調文化先行的基本觀念。

二、對話有文化：主張召開大型「台北城市文化會議」及週邊活動、並以文化為題制訂台北主題年。市政府應每年編列預算辦理，讓民間意見交鋒，邀請各局處首長入席聆聽，歡迎文化界的力量，參與改變城市治理思維，共同制定文化政策。

三、空間有文化：為發展城市街區文化及擴大文化場館功能，他勾勒「首都文化生活十字軸」，從最北的北投到最南的文山；從最西的萬華、大稻埕到最東的南港延伸。以人文歷史為縱深，由點到線至面，串聯台北舊城街區到新創基地。在十字軸上可運用的閒置空間，也須妥善運用，並優先考慮獨立文化的需要。

四、內容有文化：檢視現有鼓勵文化內容的方案，強化補助，並與文化部「文化內容策進院」交流合作，擴大首都文化內容的投資。

五、教育有文化：思考「文化體驗」的方案，讓親子共同參與文化活動。北美館長年投入在兒童藝術教育的耕耘，未來應有更多的預算，持續發展。

六、交流有文化：現有具國際能量與識別度之節慶活動，應擴大至盛會城市的思維，帶動文化交流及觀光價值。

林佳龍指出，經濟合作暨發展組織（OECD）認為，觀光與文化的結合是一種非常有利的經濟引擎，歐洲 50％ 以上的旅遊活動都是由文化資產所帶動，也是觀光部門中成長最快速的部分，然而臺灣文化消費支出僅 3％，相對日本 8％、韓國 5.4％ 卻來得低。

他認為，臺灣應該充分藉由參加表演藝術的文化旅遊、參與慶典或其他文化活動、參觀歷史遺址與研究自然、民俗或藝術以及宗教觀光等旅遊活動，汲取新知識、經驗與體驗，才能滿足人們特定的文化動機與對多樣性的文化需求。他的治理願景，將致力於突破文化行政分工的單點思維，推動台北新文化生活運動。