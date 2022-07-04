一名桃園的教官，離婚後長期家暴二個女兒，讓她們生不如死，一度想自殺，所幸，投靠媽媽後脫離家暴改變命運，重啟人生。其實，家暴己經是非常久的議題，但因為台灣社會傳統觀念的壓力下，讓很多家暴受害人選擇隱忍與「原諒」，事實上，從每年家暴統計數節節上升來看，這些做法都不足以保護自己，而台灣現在有很多的社會資源讓你靠，惟有勇敢出來反抗，才是幸福起源！

桃園的王姓教官家暴案，近日因為有民意代表提出設置「臨時庇護所」，讓大家再度關注到家暴個案；其實，疫情最嚴重期間，去年衛福部公布，2020年家庭暴力事件通報案件被害人數達11.4萬人，創下歷史新高，還比前一年多出1萬人。

這些受家暴的案件個案裡，對象不單只有婦女，還有小孩及老人，施暴的人，男人女人都有，但依舊以男性居多，年齡卻有往下降的情況。這反應在疫情期間，顯示大家在居家防疫時期，情緒都屬於比較煩燥，尤其不能外出時，可能影響到工作生計等問題時，更加容易發生爭吵與爭議，這時候出現家暴情況就很多。

面對家暴，隱忍與包容絕對不是惟一的方式，偏偏當社會關注到又是一起家暴事件發生時，通常都悲劇發生時，登上社會新聞版面了。曾有被孫子家暴的阿嬤就常哭訴，「沒法度呀，他回家時都喝醉酒了，做什麼事都不清楚，隔天透早就道歉還下跪，他就是我惟一的孫子，從小帶到大，怎麼捨得去報警抓他！」

更有被老公打到鼻青臉腫的媽媽說，「我從結婚後就沒有出去工作過，二個小孩要養，就算他再怎麼打我，也只能忍耐，要不然，我離婚了，小孩他不給我怎麼辦？我根本養不活自己呀！」

也有外表光鮮亮麗的貴婦說，「只是輕輕拍一下臉嘛，怎麼叫家暴嘛，也就像朋友們說的，都怪自己沒有跟老公撒嬌，老公生氣教訓一下是應該的嘛！」

反正，說起被家暴的理由，100個理由裡，99個都是被害人的問題，加害人施暴者都有上千萬個理由，來說明施暴不是他們的錯。但這些都是錯誤的意識，從過去到現在，也因此有許多悲傷的故事出現。

其實，以忍耐與退讓來面對家暴，是最差的處理方式，尤其是現今，大家開始重視家暴的議題，受害人不必再擔心與忍讓，有非常多的社會資源提供你用，惟有走出家暴的陰影，才是幸福起源，社會資源讓你靠，也能找回幸福的人生。

針對家暴，衛福部就建議，當家庭成員間發生身體上、精神上、經濟上的騷擾、控制、威脅或其他不法侵害之行為就是家庭暴力。在家庭暴力發生的當下，首要保護自己的安全，避免身體的重要部位受到傷害，並儘快撥打110報警，由警察介入制止暴力，蒐集犯罪證據，並協助護送被害人就醫。

若家庭暴力已經持續存在一段時間，應立即尋求協助，因為家庭暴力經常重複發生，且施暴頻率與暴力行為嚴重程度也會隨著時間加劇。及早尋求幫助，將有機會制止暴力傷害，

像是撥打24小時保護專線「113」進行諮詢與通報，或者各地方政府家庭暴力及性侵害防治中心尋求協助，防治中心皆配置社工人員協助被害人，提供庇護安置、法律協助、醫療補助、經濟扶助、心理諮商輔導或就業輔導等服務。

政府部門可以提供協助的部分，從報案、就醫、安置、心理輔導，甚至經濟上的救助，以及法律訴訟的協助等等，都能提供完善的處理，所以，家暴真的不用忍，尤其想要保護家人小孩的媽媽們，你一定要先自救才能救家人，惟有阻斷家暴威脅，才能找回幸福人生。

（品觀點提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會，自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995。民眾感到焦慮沮喪時，可撥打1925安心專線，做好全面的身心健康管理；若發現有家暴事件立即撥打110或113保護專線，鼓勵被害人求助。）