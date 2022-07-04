今確診數再創新低 本土+23045！死亡增69人

國內新增2萬3045例本土個案，創下5月3日以來新低，個案分布以新北3438例最多，其他依序為台中3217例、高雄2719例、桃園2411例、台北1992例、台南1842例。死亡個案連三天下降，今天公布69例，為5月25日以來新低。

指揮中心表示，今日新增之23,045例本土病例，為10,929例男性、12,087例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,438例)、臺中市(3,217例)、高雄市(2,719例)、桃園市(2,411例)、臺北市(1,992例)、臺南市(1,842例)、彰化縣(1,336例)、屏東縣(921例)、苗栗縣(619例)、雲林縣(609例)、新竹縣(599例)、新竹市(491例)、宜蘭縣(491例)、南投縣(472例)、嘉義縣(439例)、花蓮縣(436例)、臺東縣(254例)、基隆市(246例)、嘉義市(213例)、澎湖縣(157例)、金門縣(125例)、連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為36例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、64例具慢性病史、48例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月1日，死亡日期介於6月23日至7月1日。

蘆竹8歲女童接種BNT第2劑5天後逝世，4日上午在桃園殯儀館解剖，女童父執輩都到場，情緒低落、難掩不捨，參與解剖過程的爸爸說，目前還看不出來異狀，會靜候檢驗結果，希望找出真相。指揮中心下午回應，目前還未收到解剖資料，將持續關注。

指揮中心說明，今日新增73例境外移入個案中，為42例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(3例)、越南(2例)、德國、土耳其及西班牙(各1例)移入，另65例感染國家調查中。入境日介於今年7月2日至7月3日。