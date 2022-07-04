今天是農曆六月初六「天貺日」，是一整年中陽氣最旺的日子，相傳玉帝會在這日開天門賜福黎民。資深媒體人趙少康說，他也趁今天特別外出曬太陽「吸收陽氣」，希望一整年的霉運被陽氣驅散，帶來一整年的好運跟健康。

趙少康今（4）日在臉書表示，今天是「天貺節」，是玉皇大帝稱帝「開天門」的日子，也是一年之中陽氣最旺的日子，他因此趁著空閒時到中廣頂樓的屋頂上曬太陽，除了看看城市風景外，也有意身心健康。

趙少康透露，他特地查了一下後發現，前陣子很紅的「九天玄女」據說曾在今日將天書賜給宋江，要他替天行道，所以也有「六月六、降天書」的說法，許多人會趁今日曬字畫書籍。

趙少康說，今天是一個很適合曬太陽、防黴氣的日子，醫師也建議可以在中午曬10至15分鐘太陽，補充維生素D，不只有助防疫，對於染疫後的復原也有幫助，建議平常久坐冷氣房的民眾一起出外曬太陽，趁機做點伸展運動，讓一整年的霉運被陽氣驅散，帶來一整年的好運跟健康。