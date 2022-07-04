拐杖牙醫林易超（右）5年前是花蓮首位推動「到宅醫療」服務的牙醫，雖然時常需身背重達30公斤的設備到偏鄉看診，卻從不喊累，他也希望能藉由將自己的人生故事與經歷出版成書，感動年輕牙醫接續跟進。（林易超提供／羅亦晽花蓮傳真）

拐杖牙醫林易超（右）5年前是花蓮首位推動「到宅醫療」服務的牙醫，雖然時常需身背重達30公斤的設備到偏鄉看診，卻從不喊累，他也希望能藉由將自己的人生故事與經歷出版成書，感動年輕牙醫接續跟進。（林易超提供／羅亦晽花蓮傳真）

拐杖牙醫林易超5年前是花蓮首位推動「到宅醫療」服務的牙醫，雖然時常需身背重達30公斤的設備到偏鄉看診，卻從不喊累，他也希望能藉由將自己的人生故事與經歷出版成書，感動年輕牙醫接續跟進。（林易超提供／羅亦晽花蓮傳真）

拐杖牙醫林易超（右）5年前是花蓮首位推動「到宅醫療」服務的牙醫，雖然時常需身背重達30公斤的設備到偏鄉看診，卻從不喊累，他也希望能藉由將自己的人生故事與經歷出版成書，感動年輕牙醫接續跟進。（林易超提供／羅亦晽花蓮傳真）

年近花甲的拐杖牙醫林易超秉持「行醫助人」初衷進行義診近40年，儘管行動不便卻還是到海外替弱勢義診，在身障機構駐點巡迴醫療，5年前更成為花蓮首位推動「到宅醫療」服務的牙醫，雖然時常需身背重達30公斤的設備到偏鄉看診，卻從不喊累，不過近年因有感城鄉醫療資源落差及縣內牙醫面臨斷層等問題，決定將自己的人生故事與經歷化作文字出版成書，盼藉此感動年輕牙醫接續跟進。

出生在彰化縣員林鎮的林易超出生10個月因一場大病罹患小兒麻痺症，之後他的左腳便穿上鐵鞋且須依靠拐杖行動，然而天無絕人之路，自小天資聰穎的他，國中小學階段均是全校第一名畢業，更代表家鄉考上建中，並以台大醫學系為目標，不過考大學那年，因陪考的父親鼾聲如雷讓他徹夜未眠，以致最後考上自己的第14順位志願高醫大的牙醫系。

林易超大學畢業後，1992年在家鄉成家立業，2年後便與志同道合的友人，在台北馬偕醫院成立中華牙醫服務團（CCDS），從台灣離島開始進行義診，一直到1995年全台健保開辦後才開始前往海外，不過他因家庭因素，始終無法參與義診，直到2005年舉家搬到花蓮，並在2007年因緣際會加入教會的義診團，才開啟了他的海外義診之旅，並定時在黎明教養院駐點，替院生進行巡迴醫療。

2017年中央推動長照2.0，林易超或許因曾有到海外義診的經驗，讓他有足夠信心與勇氣，成為東部第一位接下「牙醫到宅服務」的醫生，期間不僅要背負重達3、40公斤的器材，還得自行駕車行經崎嶇山路到偏鄉，替重病臥床或昏迷不醒的患者看診，但他從不曾喊累，並以「醫者父母心」的情懷堅持至今，目前已累計100多名個案。

不過林易超近年在進行「到宅醫療」期間發現花蓮醫療資源的匱乏及牙醫人力的短缺，因此他在友人鼓勵下，決定將自己人生故事及義診的心路歷程出版，《從後山走向世界，拐杖牙醫林易超》一書，盼能藉此拋磚引玉，給予年輕醫師更多正向力量，鼓勵他們走向服務人群的道路。而該書也榮獲周大觀文教基金會「第25屆全球熱愛生命獎章」。

林易超說，縣內目前約有140多名牙醫，不過有一半已超過60歲，且瑞穗鄉等偏鄉目前已無牙醫診所，鄉民往往需遠赴人口較多的鄉鎮看診。由於花蓮進行到宅看診服務的牙醫目前仍只有他1人，原先新書首刷2500本是想送給醫學生，但有朋友表示自己也想買，因此決定以工本費500元販售，並將所得捐給弱勢團體，不過還是希望能透過此書，感動年輕醫師加入到宅醫療的行列。