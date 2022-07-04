民眾黨遭網紅「四叉貓」爆料在屏東造勢場合，不僅發便當，還是雙主菜便當，讓人想起台北市長柯文哲3年前曾酸民進黨選舉時常拿雙主菜便當給民眾。柯文哲4日表示，完會總是要吃飯，餐廳老闆也是支持者，和平常用遊覽車載無關的人、拿旗子喊凍蒜不太一樣。

四叉貓昨指出民眾黨在屏東「大眾走活動」，不僅中午有發便當，還是雙主菜，四叉貓將圖公開後可見，便當菜色有大雞腿、蒲燒鯛，相當豐盛。

由於柯文哲3年前曾在臉書貼文，「誰說選舉只有悲情音樂、雙主菜便當跟喊凍蒜」，酸民進黨選舉時常拿雙主菜便當給民眾。四叉貓感嘆3年過去了，柯文哲造勢活動終於開始送雙主菜便當，旁邊也有人全程拿大聲公幫忙喊柯總統好，所謂的柯文哲新政治就是把他變成3年前他最討厭的那個樣子。

柯文哲今解釋，屏東縣黨部成立，他直到昨天才第1次去，每次要聚集主要幹部、辦成立大會，約好時間就遇到疫情沒去，屏東特別遠，他已爽約3次。

他說，昨天開完會就中午12時了，總是要吃飯，餐廳老闆也是支持者，和平常用遊覽車載無關的人、拿旗子喊凍蒜不太一樣，想一想最近開學術研討會，中午還是有吃便當，有一定標準，民眾黨還是窮的黨，太花錢的事還是不會做。