兒少性侵案頻傳，據統計，台灣2021年的性侵害通報案件高達7787件，其中未滿18歲的受害者就超過半數。國家人權委員會今宣布，啟動兒少安置機構及校園性侵系統性訪查研究計畫，人權會主委陳菊強調，兒少性侵案件可能造成受害者一輩子的陰影和苦痛，不能讓這樣的事情一再發生。

陳菊指出，依據兒童權利公約國家報告，2020年校園性侵害屬實的案件當中，高中職以下的受害者就有233件，這樣的案件都有可能造成他們人生一輩子的陰影跟苦痛，這是讓大家非常痛心、不捨的事情，人權會不能讓這樣的事情一而再、再而三地發生。

陳菊認為，這些嚴重的兒少性侵案件一再發生，也是人權會須釐清的問題，希望藉由澳洲及去進行兒少性侵的調查經驗，進行系統系的訪查研究，但無法探究體制問題，但要做到以被害者為中心，聆聽受害者的聲音，找出在兒少信侵中找出存在結構性的因素，並與行政機關協力合作改善，降低不幸事件發生。

陳菊強調，系統性訪查著重在事前預防，追究責任則是另外，藉由專業工作人員，例如社工師、諮商心理師、臨床心理師等，在保護當事人前提下，進行兒少性侵的系統性研究調查，希望跟行政機關合作發掘問題，促進政府正視、改善問題，阻止相關侵害事件一再發生。

人權會委員田秋堇表示，這些本來應受學校機構保護的孩子，在經歷傷害後事隔多年好不容易存活下來，非常勉強維持平衡行走於天地間，這是多麼不容易的事情。澳洲透過國家力量，斥資新台幣70億元、700位工作人員做這件事，舉國共同發現問題，才有辦法解決問題。

人權會委員張菊芳指出，兒少性侵案件的比例已達到令人無法忽視的狀況，而除了學校未落實通報等問題，還包括揭弊者保護問題，本次調查預計面訪100位、書訪及電訪400位，研究結果預計明年7月提出，做出量化、質化分析。