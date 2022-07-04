政府部門於新冠疫情期間開啟「1922」短碼互動簡訊服務，提供民眾能方便、快速在10秒鐘左右，將所在位置發送訊息給衛福部，此項即時便捷的功能，自7月起，國內企業也可開放申請商用短碼(五碼或六碼)，與消費者進行雙向簡訊服務，行動用戶收發簡訊皆免費(0元)，將大幅提高收發簡訊意願。

蘋信科技(PINTrust)參考國際互動簡訊實務運用，即日起攜手國內五大電信業者中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星合作，整合推出「台灣短碼簡訊指引www.tscmc.com.tw」，自7月起，企業可於蘋信科技提供的單一服務平台，申請「具識別性」的企業短碼，讓專屬短碼成為企業識別的一環，提供易撥易記、即時雙向互動的全新數位行銷應用服務，輔助企業提升業績銷售、召募會員與用戶服務等，助攻企業精準行銷，觸及更多潛在客源。

蘋信科技表示，商用短碼簡訊服務起源於美國、加拿大，提供企業具識別性的短碼，廣泛運用於各式B2C產業。對於品牌企業主，短碼簡訊行銷簡單且效益高，美國福特汽車雙向簡訊成功行銷案例報告顯示，其轉換率高達15.4%。美國政治領袖，如拜登(30330)、川普(88022)、歐巴馬(43700)等，也都擁有個人專屬短碼，運用在與其支持者粉絲進行「1對1」信任安全互動簡訊服務，在競選活動期間，更可用來號召民眾參與活動及進行快速即時輿情民調。

蘋信科技指出，短碼簡訊服務將「取得訊息主動權交還給消費者」，消費者opt-in後，企業才回覆發送訊息給消費者，達到真正「雙向互動簡訊」，且短碼簡訊，僅限於國內電信業者安全網路與行動用戶相互傳送，有效「阻斷國際詐騙」及防範不法份子透過竄改發話號碼，將訊息繞經國際路由進入台灣，向國內民眾行使詐騙機率，提升短碼簡訊服務之信任與安全通訊。