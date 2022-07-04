數位貨幣交易所與NFT平台，擺脫不了被駭而用戶資產被盜的狀況，冷錢包（Cold Wallet）被認為是目前最安全的加密貨幣儲存方式之一，主要在於冷錢包是沒有連接到網路的加密貨幣錢包，使得被入侵的風險降低。看好加密貨幣市場商機，誠研(3494)與台灣銘板(6593)共同合作，切入冷錢包市場。

冷錢包類似交易憑證，必須透過實體裝置交易，並且設置對應的軟體，用戶即可查看錢包裡的資產情況，避免私鑰置於危險之中。根據國外研究機構IMARC集團報告指出，2021年全球冷錢包市場價值達到2.516億美元，2022年起將以年複合成長率27.20％的速度成長，預期到2027年達到11.485億美元規模。

台灣銘板除了是VISA與MASTERCARD授權製造大廠外，今年與專業區塊鏈香港商全金集成公司合作，正式將FortVax冷錢包量產。而誠研具備熱昇華轉印技術，因此，台灣銘板與誠研合作，讓每一位FortVax的用戶所持有的冷錢包都可以塑造成個人化卡片，並在FortVax總代理全金集成公司促成下，達成「個人化資安技術合作與全球總經銷」共識。雙方合作個人化冷錢包，預計今年第三季進軍全球市場，誠研初期鎖定美國、新加坡、台灣三個區域，也希望冷錢包高毛利產品提升兩家公司的獲利能力。