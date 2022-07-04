籃網雙星杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）即將在季外拆夥，有趣的是傳言兩人都有可能吃回頭草。厄文打算加入湖人與老戰友詹姆斯（LeBron James）再度聯手，杜蘭特想去太陽或熱火，但是勇士球團有興趣把他找回去，重組當年與「浪花兄弟」橫掃聯盟的無敵軍團。

美媒ESPN資深記者史畢爾斯（Marc J. Spears）推文寫道：「根據消息勇士對杜蘭特有興趣，這我並不意外，聯盟超過半數球隊都對他有興趣。這可是杜蘭特啊，如果你是球隊總管，你也該撥電話試試看，畢竟是杜蘭特。」

史畢爾斯提到，勇士有可能拿出最好的交易籌碼，包括普爾（Jordan Poole）、威金斯（Andrew Wiggins）、庫敏加（Jonathan Kuminga）、懷斯曼（James Wiseman）這些好手都有得商量。

不過從勇士總管邁爾斯（Bob Myers）的操盤手段來看，他不會透支未來以換取即戰力。勇士輸掉2019年總冠軍賽之後，邁爾斯把榜眼籤拿去選了懷斯曼，而不是拿去買球星。

另一方面是杜蘭特的合約持續到2025-26球季，籃網的開價肯定極高，美媒《The Athletic》分析杜蘭特重回勇士「機率很低」，因為勇士不會願意接受那麼高的價碼。杜蘭特是很想要爭奪總冠軍的，他肯定不希望新東家為了換他過去而把球隊掏空，如此就失去轉隊的意義。