替代役第234梯次基礎訓練班於6月21日接訓863人，原定今（4日）舉辦結訓典禮，但因傳出256人快篩陽性緊急喊卡。內政部長徐國勇今（4日）上午到成功嶺視察並瞭解替代役訓練班防疫作為，他要求役政署務必查明原因、確實檢討。

徐國勇表示，防疫工作不可鬆懈，尤其像替代役訓練班這種集體生活的環境，務必嚴格落實各項防疫措施，對於此次替代役第234梯警大警專畢業生專列梯次役男染疫事件，要求役政署務必查明原因、確實檢討。

徐國勇表示，追查訓練班管理人員是否在潛伏期內，將病毒帶入；本梯次受訓役男，第一、二、四大隊的警大、警專畢業生替代役的確診率比一般替代役的第三大隊確診比例（平均不到3％）高出許多，應詳查此原因，分析及比對訓練班對於本梯次防疫作為是否有疏漏之處。

此外，經醫師調查，餐盤均透過高溫消毒，應可排除為感染源；原有的防疫作為須嚴格落實執行。包括全面戴口罩、勤洗手、每日4次量測體溫、實施區隔管理及分艙分流、規畫區隔空間，分散就寢、餐廳加裝防疫隔板分批分流用餐、設立自主健康管理中隊，定時針對健康狀況進行關懷監測等措施。

他說，本梯次受訓的警校生，相關校內考試及警察特考等，均已完成後，才入營受訓，確診隔離期間，不會影響同學權益。

徐國勇強調，替代役男是國家重要人力資源，防疫措施與訓練環境安全，是替代役訓練班當前首要之務，要求役政署嚴格督導訓練班落實各項防疫措施，並依疫情發展滾動調整各項防疫與衛生管理措施，役政署也應不定期派員檢核，務求提供役男最佳訓練環境，讓訓練、防疫兼顧。