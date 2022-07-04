關於年底的桃園市長選戰，民進黨推派新竹市長林智堅對決國民黨的前行政院長張善政。而林昨(3日)到桃園出席林氏宗親會活動時，傳出藍議員候選人林明義接受媒體採訪時說出「或許會支持林智堅市長」的場面話。此舉一度被外界認為有「倒戈」的意味。不過，他於今(4日)中午在臉書發出聲明，強調「我絕對會支持國民黨提名的桃園市長參選人張善政院長」、「我沒有倒戈，未來競選之路上，與張善政院長一定會攜手同行」。

綜合媒體報導，國民黨桃園市議員參選人林明義表示，「我這邊絕對會大力輔選，這一票我會跟張院長說明，我這一票或許會投給林智堅市長」。

國民黨文傳會副主委林家興對此表示，支持其他黨提名的候選人是有違反黨紀之餘，我們現在都會視情況做妥善處理。

不過，林明義今已在臉書發表聲明，向各位好朋友致歉，並指出，接受媒體採訪時說出「或許會支持林智堅市長」的場面話，同時也強調本人是國民黨提名市議員參選人，我絕對會支持國民黨提名的市長候選人張善政院長，未料電視台未將本人整段訪談內容播出，並以「倒戈」的聳動標題曲解本人的原意，令人遺憾。歷經此事件會記取教訓，負起該負所有的言責，不會苛責任何人。