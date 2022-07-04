國內今天新增167例中重症個案、69例死亡個案。一名1歲腦炎女童6月底因持續發燒40度以上、抽搐、嘴唇發紫，急診快篩陽性確診，因併發腦炎收至加護病房，經搶救仍在7月1日過世，為國內第21例兒童染疫死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天公布的死亡個案包括一名1歲腦炎女童，無慢性病史，6月28日持續發燒41到42度，6月29日出現抽搐、嘴唇發紫至急診，X光顯示有肺炎，急診快篩陽性確診，懷疑併發腦炎，插管住加護病房，使用瑞德西韋、免疫球蛋白、降腦壓藥、類固醇、免疫調節劑，7月1日嚴重低血壓休克，使用升壓劑等治療仍病逝。

兒童重症個案也增加2例。羅一鈞說明，3歲男童無慢性病史，6月2日確診，6月27日發燒，6月30日出現紅疹、眼睛紅、步態不穩，7月1日急診檢查發現發炎指數和肝指數升高，懷疑兒童多系統發炎症候群（MIS-C）住院，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物，因發燒持續及心臟酵素升高，7月3日轉加護病房觀察，目前仍在加護病房中。

另一名重症個案為4歲女童，有慢性心肺疾病，長期使用呼吸器，6月29日在家發燒、氧氣下降，至急診PCR陽性確診，X光顯示左側肺炎，因肺炎併呼吸窘迫收治加護病房，使用瑞德西韋及高流量氧氣治療，目前病況穩定，仍在加護病房治療中。

據統計，目前國內累計83例兒童重症個案，其中21例死亡；分別為腦炎22例、肺炎16例、MIS-C 26例、敗血症3例、哮吼8例、到院前死亡6例、共病2例。