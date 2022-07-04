九合一選舉越來越近，但民進黨雙北市長布局仍未定。國民黨台北市議員徐巧芯表示，這個難解可以稱為「時中矛盾 Clock paradox」，並分析若民進黨最終提名「雙陳」，就會是高風險、高報酬的選擇，直言「蔡英文All in 梭哈2024佈局！」

徐巧芯今（4）日在臉書表示，周末時有各種奇怪的傳聞出現，看似民進黨陷入台北市、新北市的提名焦慮，但要簡單來說，其實也可以將之稱為「時中矛盾 Clock paradox」。

徐巧芯認為，只要衛福部長陳時中選，全台選戰的議題主軸就會是防疫、討厭陳時中，「但若不讓陳時中選，等於提前宣告民進黨防疫失敗，一樣重傷！」

徐巧芯說，不論前副總統陳建仁是否會重新回到雙北的選戰視野，她都先進行簡單的分析，指出若民進黨最終提名「雙陳」，全台戰場會因為「跟著時鐘轉」而拖累陳建仁，且雙北格局綁定也有助於國民黨一起過關，不過民進黨仍有勝選條件，「高風險，高報酬，蔡英文All in 梭哈2024佈局」。