6月9日至6月26日邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入病例。（圖／指揮中心提供）

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5不斷叩關！中央流行疫情指揮中心今天公布邊境攔截112例，分別為17例BA.4、95例BA.5。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近一周共完成182例境外移入個案定序，其中BA.4、BA.5佔比6成之多。

我國邊境攔截112例BA.4、BA.5個案，年齡介於未滿10歲到80多歲，入境日期介於6月9日至6月26日，入境國以美國為多。羅一鈞說明，本周共完成182例境外移入個案定序，其中95例都是BA.5，佔了52％，而BA.4也驗出17例，佔比9.3％，兩者相加佔比61％，比上周再增加，和各國感染趨勢相同。

羅一鈞提醒，目前BA.4、BA.5陸續在各國造成社區感染，鄰近國家如日本、新加坡也因此有社區疫情回溫的趨勢，正值暑假期間，特別提醒民眾如出國旅遊也不要放鬆防疫措施，盡量戴好口罩、勤洗手，避免感染變種病毒。

據統計，目前國內累計238例，分別為36例BA.4、202例BA.5，皆為境外移入個案。羅一鈞補充說明，本土個案方面，今年5月1日以來已完成476例定序，皆未驗出BA.4、BA.5個案。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出17株Omicron BA.4及95株Omicron BA.5，個案分別為72例男性、40例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今(2022)年6月9日至6月26日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國(8例)，新加坡(2例)，荷蘭、以色列、瑞士、西班牙、澳大利亞、法國及英國(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(30例)，法國(9例)，德國(8例)，荷蘭(7例)，英國(5例)，土耳其及阿拉伯聯合大公國(各4例)、菲律賓、新加坡及泰國(各3例)，越南、西班牙、以色列及韓國(各2例)，瑞典、奈及利亞、埃及、希臘、肯亞、沙烏地阿拉伯、葡萄牙、印度、芬蘭、馬來西亞及巴西(各1例)移入。

指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月29日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比上升至43%，且已導致部分國家住院數增加。

指揮中心進一步表示，近期BA.5變異株於法國等部分國家取代 BA.2變異株成為主流株，於歐洲德國、法國、義大利及英國等多國造成疫情快速回升現象，新加坡、日本近期疫情回溫評估與BA.5變異株傳播有關；其他鄰近國家如香港、紐西蘭、澳洲、韓國、印尼及泰國等均有社區感染病例，另中國大陸亦表示近期境外移入病例中BA.4及BA.5變異株病例增加，須密切關注對疫情影響。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。