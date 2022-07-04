「神仙姐姐」劉亦菲與陳曉主演的古裝劇《夢華錄》，開播4天就創下5億播放量，男帥女美的高顏值組合加上精湛演技，被封為古裝偶像劇的「神仙CP」，隨著該戲迎來大結局，劉亦菲曬出拍戲花絮照告別，而她在拍戲時吃餅乾、喝咖啡的真實模樣也全都露，但仍無損劉亦菲的仙氣。

《夢華錄》結局倒數，劉亦菲昨（3日）在微博感性發文，曬出與劇組合照，逐一感謝導演、編劇、燈光師、造型師等工作人員，她有禮貌說：「感謝台前幕後的工作者，對《夢華錄》投入的熱忱，愛你們」，同時，劉亦菲也曬花絮照，只見穿著古裝的劉亦菲在片場喝咖啡、吃餅乾，還俏皮拿扇子遮臉，她顏值精緻、五官俏麗，舉手投足依舊絕美、狂噴仙氣，無損「神仙姐姐」的美名。

穿著古裝的劉亦菲在片場喝咖啡、吃餅乾。（圖／取材自劉亦菲微博）

男主角陳曉在《夢華錄》劇中深情、專一，加上擅長眼神戲的他，散發甜而不膩的氛圍，不只讓陳曉人氣急升，還重振他古裝美男的形象，而陳曉昨則曬出全員超萌Q版畫作告別，並以「團結，信任，分享，懷念」八字做總結。

陳曉微博全文。（圖／取材自陳曉微博）

《夢華錄》在上個月一開播就擁高人氣，除了開播4天就創下5億播放量，陳曉、劉亦菲這對男帥女美的組合也是話題，除了CP感爆棚，加上兩人不俗的演技，屢次引發網上討論，被封為古裝偶像劇的「神仙CP」。