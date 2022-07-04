元太（8069）近期股價疲弱，受到景氣疑慮影響，市場傳言電子書閱讀器出貨量下修且電子紙標籤（ESL）出貨遞延，然金控旗下投顧研究機構認為，電子紙符合環保節能趨勢，長期展望正向，維持「買進」投資評等，給予231元目標價。

一般電子書閱讀器屬消費品，全球消費市場疲弱，品牌廠對於2022年出貨數量不如先前樂觀；惟彩色閱讀器刺激長期需求值得期待，等景氣回溫時，閱讀器需求將重返成長。

法人指出，ESL占元太營收比重近四成，滲透率仍處上升階段，由於ESL符合環保節能趨勢，並在人力成本上有所減省，大型連鎖零售業者逐步採用；目前其全球滲透率僅5％，未來可望朝20％滲透率邁進，元太近二年新開出的材料產線多已被客戶預定。

2022年總體經濟不佳可能使大型零售業者資本支出較保守，研究機構估計，2022年全球ESL的成長率由100％降至80％，仍維持高度成長，且2023～2024年呈現高速成長趨勢不變。