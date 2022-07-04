好市多衛生紙再傳漲價，本土賣場多表示目前尚未受影響。（吳奕萱攝）

美式賣場好市多衛生紙再度漲價，好巿多販售的「科克蘭衛生紙」每串24包，7月份從365元漲到389元，且已經是9個月來第3度漲價，一開始是去年10月從每串319元漲到335元，今年5月再從335元漲到365元，漲幅累計近22％。

至於本土量販超市全聯、愛買及家樂福表示，目前尚未有漲價相關訊息。家樂福指出正隆、永豐餘品牌年初已漲過，目前沒有再漲；愛買7月12日前衛生紙11款更推出促銷，包括春風、舒潔、五月花等品牌。