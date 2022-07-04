晶圓代工龍頭台積電股價跌跌不休，今(4)日終場大跌13.5元收在440元，再創波段新低價，小股東最關注的就是台積電在7月14日法說會上，如何針對遭客戶砍單傳言做出說明。知名半導體分析師陸行之則在臉書發文指出，台積電加速被外資賤賣，看起來下半年將量產的3奈米是一大敗筆，他認為7月14日公司別再浪費時間在第2季營運數字，投資人更應擔憂以下4大問題，包括長期營收成長目標、客戶訂單延遲、產用率以及毛利率等。

陸行之表示，即使台積電加速被外資「賤賣」，公司還是不宣布短期營收增長趨勢改變，以及資本開支大增，在產能利用率下滑後，對獲利率的風險。他強調，台積電今年下半年量產3奈米製程，看起來是一大敗筆，比起7奈米推進至5奈米的時程間隔多延遲半年，導致讓蘋果無法在9月要推出的新手機上採用。

陸行之進一步指出，如果2023年貢獻台積電營收的主力製程是增強版3奈米（N3E），表示3奈米對5奈米量產時程間隔，比5奈米對7奈米足足多了至少1年，難怪2奈米要被推遲到2025年下半年才能量產出貨，反而給了競爭者1年的喘息空間。

陸行之說，台積電14日登場的法說會，公司不該浪費時間講二季度營運數字如何，投資人應該擔心的問題，首先是台積電2023年及2024年營收成長，是否會低於之前提供年複合成長率15%至20%的長期增長趨勢目標，如果目標沒變，公司是否考量客戶的庫存反向減少，以及把全球通膨、股市崩跌對科技產品及半導體需求的重大影響考慮在內，而不是靠著客戶可延遲及取消的在手訂單來擴產及告訴投資人。

第二點是台積電對重大客戶延遲或取消長約訂單是否有處罰或分攤損失機制，第三則是包括12吋先進製程、12吋成熟製程以及8吋特殊製程產能利用率要下滑到多少，台積電才會考量將資本開支踩煞車，第四點則是假設一切基礎不變，產能利用率下滑對毛利率的影響有多大。