嘉義縣和睦國小融入視力保健議題課程教學，建立支持性環境與健康服務，讓學生視力不良率大為降低。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣和睦國小融入視力保健議題課程教學，建立支持性環境與健康服務，讓學生視力不良率大為降低。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

靠推動各類社團，讓學童有充足運動時間，加上設置專屬的「和睦護眼診所」，以及下課教室淨空、力行「護眼密碼853240幫我刪惡視力」等策略，原本學童視力不良率高於全縣與全國平均值的嘉義縣和睦國小，從2017至2020年連4年視力不良率足足降低12.67％，2019年視力不良惡化率甚至只有0.26％，遠低於全縣6.35％及全國的7.43％水準，種種努力讓和睦國小獲全國視力保健特優學校。

和睦國小有25個班級，學生513人，因位在阿里山公路起點，緊鄰嘉義市，地形關係戶外空氣品質並不理想，加上校地僅1.1公頃，對下課淨空及戶外活動政策的推動都是一大考驗。

和睦國小校長陳振興感謝縣府協助爭取及補助樂活站、運動場地修繕、羽球與桌球室修繕及教室照明設施改善等經費，讓狹小校地多了幾處運動空間，解決校園先天不良問題，並讓全校教室照度都符合教育部最新的桌面照度500至800米燭光，以及黑板照度750至900米燭光的規定。

主任曾輝銘說，除列入正式課程戶外化的食農、能源和環境教育，學校積極推動各類動態社團，讓學童天天都有120分鐘的戶外活動時間。校方也設置「和睦護眼診所」，由護理師楊雅雲針對高度近視學生進行關懷，透過護眼診所有課程與教學，降低高度近視學童的持續惡化，也讓學童養成良好的視力保健習慣。

擔任健康促進學校輔導計畫中央輔導委員黃俊豪表示，和睦國小下課教室淨空，推動「護眼密碼853240幫我刪惡視力」策略，融入視力保健議題課程教學，建立支持性環境與健康服務，更與醫療機構、補教業結盟，結合家長與社區力量，營造保護學童視力的有利環境與氛圍，才能在全國競賽中脫穎而出獲得特優，落實培養孩子「好習慣、重健康」的行動目標。