竹科管理局辦理寶山二期擴建計畫，其中鄭家祖墳尚未同意自行遷葬。管理局長王永壯表示，將持續溝通，因鄭家祖墳不在台積電2奈米第1廠用地內，建廠暫時不受影響。

竹科管理局今天召開記者會，邀請區內廠商創鑫智慧與來達科技簡介。王永壯會後說明寶山二期擴建計畫目前概況。

王永壯強調，竹科管理局會在產業發展與尊重文史間取得平衡，並持續與鄭氏家族溝通。他說，鄭家祖墳不在台積電（2330）2奈米廠第1廠的用地內，台積電建廠暫時不受影響。

至於竹北生醫園區發展，王永壯表示，竹北生醫園區不管是標準廠房或用地，飽和度都已經到98%，管理局將興建第3生技大樓，預計明年10月完工。

王永壯指出，竹北生醫園區去年業績成長逾600%，今年前4月持續成長，投資額已達新台幣400多億元，廠商73家。他說，竹北生醫園區是政府對發展生技產業生態系統規劃非常完整的園區，期待未來持續成長。

王永壯說，今年上半年竹科表現應該符合期待，國際間變化大，下半年產業有很大挑戰，不過全年表現仍力求達成成長目標。（編輯：郭無患）1110704