合庫人壽4日宣布再推出新的ESG投資型保單。對此合庫人壽指出，該投資型保單使用第六回生命表，節省保險成本約30%，且保險費得依約定彈性交付，可使資金運用更為靈活。

該保單同時提供多種幣別選擇，且同一平台每年12次的免費轉換，讓客戶不但可以配置多元資產也能靈活調配市場參與比例，且持有保單至第6年週年日起即享有加值給付金，每年固定創造現金流，保單持有越久，加值給付金累積越多。

這檔名為「樂活人生」投資型保單，是連結「合庫人壽樂活環球ESG投資帳戶」，4日在合作金庫銀行上架，是由合庫人壽委託柏瑞投信團隊操作；合庫人壽指出，該投資型保單以「股六債四」的穩健投資比例，投入近年來成為全球企業顯學的ESG基金，並以柏瑞投信「市場溫度計」控制下檔風險，以達成長期總報酬最佳化為目標，同時嚴格把關使投資組合能100％布局全球市場中較佳的ESG標的。

合庫人壽分析，尤其在今年動盪劇烈的市場狀況下，投資型保單可讓投資人免除選擇標的或進場時機等困擾，又能即時掌握市場脈動進行資產配置，還可享有年金給付或壽險的保障，尤其當前全球市場紛擾不安，許多投資人開始尋找長期穩健的投資標的，其中ESG企業因此更成為全球投資人關注的投資標的。

合庫人壽也指出，這檔「樂活人生」投資型保單，有壽險或年金平台兩種選擇方式，壽險平台提供身故保障，讓家人生活無虞，不因投資失利而影響受益人權益，年金平台則於年金累積期滿後，保戶可選擇保單帳戶價值一次領回或分期給付終身領取，活愈久領愈多。