台南一名陳姓男子認為前女友小惠（化名）劈腿，氣到賞對方巴掌還掐脖，更傳先前交往拍下的裸照威脅「我們的快樂分享給大家OK？」等語，慘被小惠報警提告。台南地院審結，依傷害罪，處拘役15日，又依恐嚇危害安全罪，處3月徒刑。可上訴。

判決書指出，陳姓男子曾與小惠交往，兩人分手後，陳男懷疑小惠劈腿，無縫接軌下一任男友，氣憤之下竟於2021年5月13日間在一處民宅外與小惠起爭執，不僅大力拉扯小惠的手，賞巴掌與掐脖子等暴力行為，害小惠手受傷；同年月底，陳男傳送過去交往拍下的小惠性感照威脅對方，揚言「我們的快樂分享給大家OK？」讓小惠感到身心恐懼，憤而報警提告，全案經由檢方偵結起訴。

台南地院審結，認定陳男僅與前女友發生口角，便向對方施以暴力行徑，還威脅要散播前女友裸照，未能以理性方式解決情感糾紛，已導致被害人身心受創，實在不該。

法官審酌陳男坦承犯行，也刪去被害人私密照片，任職物流司機等一切情狀，依傷害罪，處拘役15日，得易科罰金1萬5千元；又依恐嚇危害安全罪，處3月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。