神旺大飯店普諾麵包坊以當令盛產、醇厚香甜的在地香蕉為基調，推出忠孝本館限定的父親節蛋糕「夏木香頌」。（神旺大飯店提供）

盛夏之際，神旺大飯店普諾麵包坊以當令盛產、醇厚香甜的在地香蕉為基調，搭配香濃滑順的牛奶巧克力慕斯、百香芒果奶餡與巧克力米蛋糕，推出忠孝本館限定的父親節蛋糕「夏木香頌」，搶攻父親節送禮市場。

擅長利用季節特色水果與健康食材來研發創意糕點的普諾麵包坊西點主廚特別選用特別選用無麩質的在地水磨蓬萊米粉取代麵粉打造口感輕盈鬆軟的「巧克力米蛋糕」，層疊夾入豐富果膠、香氣醇厚的香蕉奶餡與清爽酸甜的百香芒果奶餡，再裹以濃醇香的牛奶巧克力慕斯；入口即感受層次豐富鮮明，各種風味巧妙融合；外觀以大樹木輪為造型，加以妝點特製比利時巧克力馬卡龍與糖漬栗子，簡約的外觀也象徵樸實又溫暖的父愛，，每個售價1150元。

熱賣招牌商品「頂級生巧克力蛋糕」亦為佳節搶手貨，即日起至2022年7月31日前，預購父親節限定蛋糕「夏木香頌」或6吋以上「頂級生巧克力蛋糕」，並於8月5日至8月8日至門市提貨，皆可享88折優惠，詳洽(02)2772-8912普諾麵包坊忠孝本館。