台中市府這三年來持續推動藍天白雲行動計畫，持續推動各項空汙改善措施。台中市長盧秀燕今(4日)在臉書透露她有一個目標，也就是「在台中看見玉山，要成為市民的日常！」此話一出，吸引超過6000名網友按讚，迴響熱烈。

近期有朋友在網路上分享，從台中能看到玉山主峰與玉山北峰的畫面。盧秀燕今對此表示，台中要看得到玉山，除了氣候，還有一個影響因素就是「空氣品質」，台中空品一直她的施政重點，從數據來看台中空氣正在變好。

盧秀燕感謝市府同仁的努力，更要感謝市民朋友配合政策，例如採用「環保祭祀」、使用「大眾運輸」或汰換成「電動汽機車」，市民的協力是空品進步的重要動力。因市府與市民的共同努力，今年上半年PM2.5平均值為14.1微克/立方公尺，較去年同期20.0微克下降之外，已經低於「全國的平均」。空氣不良的天數（AQI>100）部分，台中市今年1至6月份是6天，去年是17天，減少了11天，是中南部第一個符合空品標準的縣市。

盧秀燕透露，好多朋友告訴她，看到台灣的最高峰，讓人充滿能量，她也很認同，要讓台中常常看到玉山，市府還會努力，還要感謝市民的配合，我們攜手一起再前進。對此有網友亦留言表示，「盧市長好棒棒，是台中人福氣，有妳真好，永遠挺妳，加油」、「守護著台中的藍天白雲」、「加油盧市長，現在幾乎天天都看的見藍天白雲」、「空汙改善真的有感」。