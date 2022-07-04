HYUNDAI現代汽車近年產品線強勁佈局，繼2021全年交出正成長8.3％亮眼成績單後，甫完成結算的2022年上半年銷售榜，HYUNDAI汽車總銷售6734台，在產能供車不穩定下，台數同比去年成長雙位數達12.3％，不僅是市場所有品牌第二名，更是國產品牌最佳成績。展望下半年品牌國產進口供車有望逐漸回復，以現行強勢的產品陣容及預計再強化的新產品線計畫，持續邁向全年成長15％挑戰目標。

HYUNDAI車款銷售榜的三大台柱：玩色小休旅-VENUE以及柴油小霸王-PORTER，用心穩健經營下已經成為同級中高CP值、高口碑人氣車款；而全新大改款Tucson L仰仗新世代設計、領先安全科技與舒適大空間優勢，產品力全面勝出超越國產休旅競牌，即使要2-3個月以上候車期也還有超過2200張訂單，為國產休旅銷售難得景象。

不僅國產陣容熱銷，進口新車同樣受歡迎，尤其上半年先後推出的全新車款個個是市場矚目焦點。以未來純電休旅概念的IONIQ 5以及旗艦豪華商旅STARIA，徹底顛覆市場上傳統造車印象，兩強上市以來話題不斷、訂單不斷。

邁向新能源零排放願景，IONIQ 5可說是品牌研發EV電動車集大成首作，即使今年國內配額已完售，體驗試乘及預售訂車持續累積。

源自星艦概念的全新旗艦商旅STARIA，是南陽實業首度導入200萬級距以上豪華商務MPV作品，星艦外型遊艇式內裝，高規格豪華後排乘坐空間，為沉寂許久的商務MPV市場投下新震撼，七人座／八人座／九人座多元車型，銷售訂單迅速超越450張，頂規CEO七座款買家更是高達3成。