受封控影響的遞延出貨加上新訂單出貨，和勤(1586)6月營收2.72億元，創下歷史單月新高，月增54.33％，年增12.64％；今年上半年營收13.43億元，年增4.75％，創歷年同期新高。下半年進入傳統旺季，以及新訂單增量加持，預期營收將逐月攀高。

和勤6月汽車零件營收1.84億元，創歷史次高；硬碟機構件（VCM Plate）營收0.76億元，為今年單月最高。美系電動車大廠等主要客戶穩定增量，建築工程用結構件、重卡零件、美系電動車剎車零件等新品出貨成長，以及門鎖平台件海外新訂單出貨暢旺，為營收成長主因，隨著新客戶與新訂單出貨量逐月增加，汽車零件營收下半年可望持續創新高，帶動公司整體營收走升。

車用零件的新產品與新訂單是公司今年營運成長的重要動能，上半年出貨一度因封控延遲，目前已經全面恢復正常。尤其自6月起，大陸啟動車輛購置稅減半、新一輪新能源車下鄉等刺激車市政策，預期公司也將受惠。

此外，上半年因為疫情延遲基建工程與交通運輸需求，大陸重卡產銷明顯下滑，和勤的重卡零件量產時程也往後遞延，在疫情穩定之後的刺激經濟推動下，重卡市場已經逐步回暖，重卡零件出貨開始放量，下半年成長可期。

和勤今年以來爭取到美系電動車剎車零件，以及日系與韓系品牌門鎖、座椅等平台件，近期再新增門鎖平台件的海外市場訂單，新訂單均已開始出貨貢獻營收。