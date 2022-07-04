高雄市湖內區林姓里長於2020年11月出席一場車禍調解會時，因為陳姓調解委員請林暫時不要發言，林里長竟然心生不滿，以三字經「X你娘」罵陳，陳以公然侮辱提告林里長。此案經橋頭地院審理後，依公然侮辱判處林拘役8天確定，可易科罰金。

林里長因為在調解委員會以三字經罵陳姓調解委員，陳姓委員對林里長提告，經橋頭地院簡易庭審理後，認為林犯侮辱公務員罪，處拘役8日，可易科罰金。

檢方不服上訴，認為林自恃里長身分，卻在調解會中大聲咆嘯，並以三字經罵陳姓委員。且事後林里長未與陳委員達成和解，且林對陳的態度惡劣，僅判處拘役8日，不符合量刑的比例原則。

簡易上訴庭調查，原審認為林里長犯侮辱公務員罪、蔑視國家公權力，事證明確，但考慮林里長在事後的態度尚可，在之後調解時因為對賠償金額認知有落差，所以未能達到調解。考慮林里長的生活經濟等莊況，量處拘役8日，並諭知可易科罰金。

只是，陳姓委員至今未同意調解，也不接受林里長的當庭道歉，因此，檢方上訴指兩造尚未達成和解或賠償事宜，並非可以全部歸責於林里長，橋院對於檢方上訴予以駁回。