紅海沿岸的埃及觀光聖地洪加達灣（Sahl Hasheesh）附近1日接連發生泳客被鯊魚攻擊、咬死的意外，其中一名婦人被扯斷一隻手臂及一條腿，鮮血瞬間染紅海水，不過婦人仍靠著僅存的軀體奮力游向岸邊，只可惜最終仍傷重身亡。

綜合路透社、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）等報導，68歲奧地利婦女紹爾（Elisabeth Sauer）1日在洪加達灣海域游泳時，突然遭到一頭尖吻鯖鯊（mako shark）攻擊，鯊魚咬斷了她的一隻手臂及一條腿，不過婦人仍奮力游離鯊魚、游向岸邊遊客區域。

當時岸上早已聚集大批遊客，他們全程目睹婦人被攻擊、在染紅的海水中奮力掙扎、脫逃的畫面，不過沒有任何一名遊客敢跳下海去，他們只是朝海中扔漂浮裝置，好讓婦人抓住、脫困。

遊客錄下的影片中有一群俄羅斯遊客不敢置信地問：「救生員在哪裡？」他們不斷飆罵髒字，「她全身都是血」，「她快死了。」

紹爾最終成功上岸，不過她被送上救護車、前往醫院途中，仍因劇烈疼痛休克喪命。

報導指出，紹爾已在埃及生活5年，她嫁給一名埃及男性。

就在紹爾死訊傳出後幾小時，洪加達灣海域又有另一名女泳客遭到鯊魚攻擊喪命，目前尚不清楚該名受害者確切身份，只知道是一名40多歲的羅馬尼亞婦女。她被攻擊的地點距離紹爾被撕咬的地點不到半英里（約0.8公里）。

紅海約有44種鯊魚，不過埃及鮮少發生鯊魚攻擊事件，當地最常見的鯊魚種類為體型長約1.8公尺的黑尾真鯊（grey reef shark）。

文章來源：Sharks kill 2 women hours apart near resort in Egypt’s Red Sea
文章來源：Tourist, 68, dies after shark rips her arm and leg off at resort near Sharm el Sheikh as horrified holidaymakers watch from beach
文章來源：Two women killed in shark attacks in Egypt’s Red Sea
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