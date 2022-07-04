紅海沿岸的埃及觀光聖地洪加達灣（Sahl Hasheesh）附近1日接連發生泳客被鯊魚攻擊、咬死的意外，其中一名婦人被扯斷一隻手臂及一條腿，鮮血瞬間染紅海水，不過婦人仍靠著僅存的軀體奮力游向岸邊，只可惜最終仍傷重身亡。

2nd woman killed in shark attack off Egypt's 🇪🇬 Red Sea coast



Both attacks happened within 600 meters of each other, off the coast of Sahl Hasheesh, & video posted online suggests a mako shark was involved in at least one incident https://t.co/2AtaX9C2hK https://t.co/XGd7jKacGh pic.twitter.com/EDT51vcp9e — Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) July 3, 2022

綜合路透社、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）等報導，68歲奧地利婦女紹爾（Elisabeth Sauer）1日在洪加達灣海域游泳時，突然遭到一頭尖吻鯖鯊（mako shark）攻擊，鯊魚咬斷了她的一隻手臂及一條腿，不過婦人仍奮力游離鯊魚、游向岸邊遊客區域。

當時岸上早已聚集大批遊客，他們全程目睹婦人被攻擊、在染紅的海水中奮力掙扎、脫逃的畫面，不過沒有任何一名遊客敢跳下海去，他們只是朝海中扔漂浮裝置，好讓婦人抓住、脫困。

遊客錄下的影片中有一群俄羅斯遊客不敢置信地問：「救生員在哪裡？」他們不斷飆罵髒字，「她全身都是血」，「她快死了。」

紹爾最終成功上岸，不過她被送上救護車、前往醫院途中，仍因劇烈疼痛休克喪命。

報導指出，紹爾已在埃及生活5年，她嫁給一名埃及男性。

就在紹爾死訊傳出後幾小時，洪加達灣海域又有另一名女泳客遭到鯊魚攻擊喪命，目前尚不清楚該名受害者確切身份，只知道是一名40多歲的羅馬尼亞婦女。她被攻擊的地點距離紹爾被撕咬的地點不到半英里（約0.8公里）。

紅海約有44種鯊魚，不過埃及鮮少發生鯊魚攻擊事件，當地最常見的鯊魚種類為體型長約1.8公尺的黑尾真鯊（grey reef shark）。